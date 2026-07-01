Yasa dışı bahis ve kara para ağına çifte darbe

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, incelenen mali raporlarda beyanlara aykırı işlem tespit edilen organize bir suç ağını teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada, organize şekilde hareket eden şebekenin, yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini aklayıp finansal sisteme sokarak yurtdışına çıkardığı tespit edildi. Yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren şirketleri incelemeye alan emniyet ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan mali raporlara göre şirket işlem hacimlerinin 30 milyar liraya ulaştığını ve beyan edilen ticari faaliyetler ile uyumlu olmadığını belirledi. Mali raporlar, banka kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda yasadışı bahis ve kumardan elde edilen milyarlarca lirayı aklayıp yurtdışına çıkardığı belirlenen organize şebekeye yönelik İstanbul merkezli 9 kentte dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Adli tedbir uygulanarak suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 işyeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el koyuldu.

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PARA HAREKETLERİ YAKALATTI

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çapkanlar suç örgütüne de operasyon düzenlendi. 28 şüphelinin banka hesaplarında yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyallere el koyulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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