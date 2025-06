Yasadışı bahis tuzağı

Haberin Devamı

Türkiye’de yasadışı bahis oynamak suç olarak değerlendiriliyor. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre, yasadışı bahis oynamak kabahat olarak tanımlanıyor ve 5 bin TL ila 20 bin TL arasında idari para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak buna rağmen bir çok vatandaş, yasadışı bahis sitelerinde oyun oynamayı sürdürüyor. Bunlardan birisi de Ankara’da yaşayan M.E. (46) isimli kadındı. Soruşturma dosyasına göre, M.E., 26 Mayıs günü, Galatasaray’a forma sponsoru olduktan sonra yasadışı bahis sitesi olduğu ortaya çıkan ‘meritking’ isimli site üzerinde bahis oynamak istedi. M.E., uygulamaya para yatırarak, oyun oynamak istediğinde bir süre erişim engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine M.E., Google üzerinden sitenin sayfasını araştırıp karşısına çıkan ‘meridking’ isimli oluşturulan sahte siteye girdi ve buradan para yükleme işlemi yaptı.

PARANIZ ASKIDA KALDI

Sitenin yönlendirilmesiyle kendisine ait hesaptan K.C.K. isimli şahsın hesabına 10 bin TL gönderdi. Bir süre bekledikten sonra para, uygulama hesabına yansımayınca WhatsApp üzerinden aynı sitenin müşteri temsilcisiyle görüşmeye başladı. Kendisine, paranın askıda kaldığını, en az 30 bin TL para iadesi yapabildiklerini, 20 bin TL daha yatırdığında parasını geri alabileceği söylendi. Bu mesaja inanan M.E., söz konusu hesaba 19 bin 160 TL daha yatırdı. Her yazışmada aynı cevap gelince dolandırıldığını anlayan kadın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, şikâyette bulundu.



Soruşturma kapsamında savcılık, M.E.’nin, para gönderdiği hesaba bloke konulması için ilgili bankaya yazı yazdı.

Savcılık M.E.’yi dolandıran şüpheli/şüphelileri tespit etmesi halinde hakkında dava açacak. Ancak M.E. hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre işlem yapılarak, idari para cezası uygulanması bekleniliyor.