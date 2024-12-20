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Yasadışı bahis terörün kaynağı

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#TBMM#Yasadışı Bahis#Osman Aşkın Bak
Yasadışı bahis terörün kaynağı
Selçuk BökeUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi. Görüşmelerde Gençilk ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadele ettiklerini belirterek, “Burası terör örgütlerinin kaynak aktardığı bir alan. Kara paranın kökünü kazımak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi. Bak, şunları söyledi: “Yasa dışı bahisle ciddi bir şekilde mücadele ediyoruz. Özellikle MASAK, banka ödeme sistemleri üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Burası terör örtülerinin kaynak aktardığı bir alan. Kara paranın kökünü kazımak için hep birlikte çalışıyoruz.”

280 BİN KİŞİ BARIŞTI

Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç da şunları kaydetti: “İlamsız icra yolu hariç kira davalarını arabuluculuk kapsamına aldık. 295 bin 925 başvurunun 118 bin 201’i anlaşma ile sonuçlandı. Dolayısıyla neredeyse yarıya yakını anlaşmayla sonuçlandı. Ortaklığın giderilmesi davalarında, 102 bin 168 başvurunun 15 bin 862’si anlaşmayla, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında, 13 bin 756 başvurunun 3 bin 640’ı anlaşmayla, komşuluk hukukundan doğan uyuşmazlıklardan 1827’si uyuşmazlık anlaşmayla, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı da 139’u anlaşmayla sonuçlandı. Toplamda, 1 Eylül 2023’te zorunlu arabuluculuk kapsamına alınan uyuşmazlıklar bakımından 139 bin 669 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı. Bu demektir ki 280 bine yakın kişi adliyeye gitmeden barışarak, tokalaşarak, dostane bir şekilde uyuşmazlıklarını sona erdirmiş oldular.”

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#TBMM#Yasadışı Bahis#Osman Aşkın Bak

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