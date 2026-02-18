Yasadışı bahis soruşturmasında Diyarbekirspor’a el koyuldu

Haberin Devamı

Tuzlaspor Kulübü’nün eski yöneticilerinin yasadışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

FİRARİ 5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından dün sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şirkete, Diyarbekirspor Kulübü’ne, 6 araca, 3 motosiklete, 7 daireye, 6 arsaya ve işyerine el koyuldu. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen 12 il merkezli operasyonlarda 86 şüpheli gözlatına alındı. Hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheliden 60’ı tutuklandı, 18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.