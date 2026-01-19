×
Yasadışı bahis reklamına engel

Ocak 19, 2026 07:00

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasadışı bahis ile kumar reklamı yapan ve tüketicileri yasadışı sitelere yönlendiren yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişimi engelledi. Ayrıca bu sosyal medya hesaplarının muhatapları için adli tahkikat için başvuru kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Reklam Kurulunca yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

