Yasadışı bahis oynamak da suç olacak

ADALET Bakanı Akın Gürlek önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında yasadışı bahisle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hakan’ın “Yasadışı bahsi de bir suça dönüştürmek lazım mı?” sorusu üzerine Bakan Gürlek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Evet, suça dönüştürmemiz lazım. Yani burada maalesef yasadışı bahis suç olmadığı için bunun bir kabahat idari cezası var. Oynuyor, sürekli vatandaş oynuyor. Bu bir kere suç olması lazım, ceza verilmesi lazım. Yasadışı bahisle mücadele etmek istiyorsak bizim bunu yapmamız lazım.

Gözden Kaçmasın Bir başsavcı bazen dosya değil tarih açar Haberi görüntüle

Yasadışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasadışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım.”

OYNATMAK ZATEN SUÇ

Ahmet Hakan’ın “İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatanlara ne yapacaksınız?” sorusu üzerine Gürlek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Onlar zaten suç. Bakın, yasadışı bahis oynayan suç değil ama oynatan, yer ve imkân sağlayan, organizasyonu sağlayan, para transferi yapan... Bunlar zaten suç olarak düzenlenmiş. Biz bu sistemi, yasadışı bahisle ilgili İstanbul Başsavcılığı yaptığım dönemde de sistemi çok iyi öğrendi. Nasıl öğrendik? İlk başta Ahmet Bey, öğrenci hesapları açıyorlardı, bu şekilde hesapları kullanıyorlardı. Bu daha sonra ödeme sistemlerine döndü. Biliyorsunuz ödeme sistemlerine birçok operasyon yaptık. Sürekli zaten farklı yöntem kullanıyorlar. Bizim bir kere kanunlarımızda yasadışı bahsi suç olarak düzenlememiz gerekiyor.”