×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasadışı bahis oynamak da suç olacak

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Yasadışı Bahis
Yasadışı bahis oynamak da suç olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasadışı bahisle etkin mücadele için yasadışı bahis oynamanın da suç haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Yasadışı oynatan gibi oynayanlara da hapis cezası verilmesi için düzenleme yapılacağını açıklayan Bakan Gürlek “Bir düzenleme yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

ADALET Bakanı Akın Gürlek önceki gün CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında yasadışı bahisle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hakan’ın “Yasadışı bahsi de bir suça dönüştürmek lazım mı?” sorusu üzerine Bakan Gürlek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Evet, suça dönüştürmemiz lazım. Yani burada maalesef yasadışı bahis suç olmadığı için bunun bir kabahat idari cezası var. Oynuyor, sürekli vatandaş oynuyor. Bu bir kere suç olması lazım, ceza verilmesi lazım. Yasadışı bahisle mücadele etmek istiyorsak bizim bunu yapmamız lazım.

Gözden KaçmasınBir başsavcı bazen dosya değil tarih açarBir başsavcı bazen dosya değil tarih açarHaberi görüntüle

Yasadışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve mart ayı içerisinde bin 516 tane operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasadışı bahis suç değil kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Ceza verilmesi lazım.”

Haberin Devamı

Yasadışı bahis oynamak da suç olacak

OYNATMAK ZATEN SUÇ

Ahmet Hakan’ın “İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatanlara ne yapacaksınız?” sorusu üzerine Gürlek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Onlar zaten suç. Bakın, yasadışı bahis oynayan suç değil ama oynatan, yer ve imkân sağlayan, organizasyonu sağlayan, para transferi yapan... Bunlar zaten suç olarak düzenlenmiş. Biz bu sistemi, yasadışı bahisle ilgili İstanbul Başsavcılığı yaptığım dönemde de sistemi çok iyi öğrendi. Nasıl öğrendik? İlk başta Ahmet Bey, öğrenci hesapları açıyorlardı, bu şekilde hesapları kullanıyorlardı. Bu daha sonra ödeme sistemlerine döndü. Biliyorsunuz ödeme sistemlerine birçok operasyon yaptık. Sürekli zaten farklı yöntem kullanıyorlar. Bizim bir kere kanunlarımızda yasadışı bahsi suç olarak düzenlememiz gerekiyor.”

Gözden KaçmasınÖzgür Özel istifalar neredeÖzgür Özel istifalar neredeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Adalet Bakanlığı#Yasadışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!