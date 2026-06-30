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Yasadışı bahis operasyonunda 33 tutuklama

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#Yasadışı Bahis#Kara Para Aklama#Vergiden Kaçınma
Yasadışı bahis operasyonunda 33 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye bastı.

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Soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 44 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılık, 2 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.   

 

 

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#Yasadışı Bahis#Kara Para Aklama#Vergiden Kaçınma

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