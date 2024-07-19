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Yasadışı bahis operasyonu

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#Ali Yerlikaya#Yasadışı Bahis#Operasyon
Yasadışı bahis operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde “yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik yapılan “Siberağ-1” operasyonlarında 35 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya,  “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da operasyon yapıldı. Operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi” dedi.

KİRALIK EV İLANIYLA DOLANDIRDILAR

- Sosyal medyadan kiralık ev ilanları verip, ‘kira bedeli, kapora, emlakçı masrafları’ altında vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli Adana merkezli operasyonda, internette kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli de Ankara merkezli operasyonda gözaltına alındı. Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da ise çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

 

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#Ali Yerlikaya#Yasadışı Bahis#Operasyon

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