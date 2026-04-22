Yasadışı bahis operasyonu... 111 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Diyarbakır merkezli, aralarında Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’in de olduğu 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

36 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 190 banka ve kripto para hesabı ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerinde 9 otomobil ve motosiklet ile 2 arsaya el koyuldu.