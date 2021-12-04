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Yasadışı bahis çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

#Yasadışı Bahis#Operasyon#İstanbul

İstanbul’da yasadışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenlendi. İnternet kafeleri bayilik verip yasadışı bahis oynatan 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 500.000 TL değerinde döviz, altın ile 6 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli bankalara ait kredi kartları, yasadışı bahis oynatılması ile ilgili kayıt ve dokümanlar ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 8’i tutuklandı. Bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 şüpheliye 245.000 TL idari para cezası uygulandı.

İNTERNET KAFELERDE SEYYAR BAYİLER ÜZERİNDE YASADIŞI BAHİS OYNATMIŞLAR

JASAT ekiplerince, bazı şahıslar tarafından faaliyette bulunan bir internet kafede yasal olmayan yollardan bahis oynatıldığı bilgisi alındı.

Organize halde yasadışı bahis oynatan şahıslara yaklaşık bir ay süren takip neticesinde; internet kafede internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, bahis oynamak için gelen müşterilere girişte kurulan gişede peşin ödeme karşılığında makbuz kesildiği belirlendi. Organize suç örgütünün lider ve yöneticilerine bağlı olarak çalışan çok sayıda seyyar bayilerinin olduğu, seyyar bayilere yatırılan depozito miktarlarına göre internet üzerinden oyun sayfası açılığı, bayilere verilen kullanıcı adı ve şifre ile internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, bu yolda elde ettikleri yüklü miktarda kazancı, yaptıkları anlaşmaya göre kendi aralarında bağlı oldukları yöneticilere bankalar üzerinde transfer ettikleri anlaşıldı.

Yasadışı bahis çetesine operasyon Çok sayıda gözaltı var

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JASAT YASADIŞI BAHİSÇİLERE GÖZ AÇTIRMADI

(1) Lider, (5) yönetici, (3) sabit bayi ve (8) seyyar bayinin kimlik ve iletişim adreslerini tespit eden JASAT ekipleri operasyon için düğmeye bastı. JASAT, Komando, Narkotik, İstihbarat ve Olay yeri inceleme timlerinden oluşan 120 personel ile eş zamanlı olarak iş yeri ve ikametgahlardan oluşan (29) farklı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda (3) adet elektronik kumar makinesi, (38) adet bilgisayar ile çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500.000TL değerinde döviz ve altın ile (6) adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli bankalara ait kredi kartları, yasadışı bahis oynatılması ile ilgili kayıt ve dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10’u yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Yasadışı Bahis#Operasyon#İstanbul

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