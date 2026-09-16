×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasadışı bahis çetesi çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Operasyon#Yasadışı Bahis
Yasadışı bahis çetesi çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:00

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasadışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama' suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasadışı bahis sitelerinin kullanımına sunan, bir haberleşme ağı üzerinden bu hesapları organize şekilde yöneterek para nakline aracılık edenlere yönelik başlatılan çalışmada, şüphelilerin bu yöntemle yasadışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançları 'altın alımı' açıklamaları ile farklı şirket hesaplarına göndererek kuyumculuk sektörü adı altında akladıkları tespit edildiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Operasyon#Yasadışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!