Yasadışı bahis çetesi çökertildi

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Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasadışı bahis sitelerinin kullanımına sunan, bir haberleşme ağı üzerinden bu hesapları organize şekilde yöneterek para nakline aracılık edenlere yönelik başlatılan çalışmada, şüphelilerin bu yöntemle yasadışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançları 'altın alımı' açıklamaları ile farklı şirket hesaplarına göndererek kuyumculuk sektörü adı altında akladıkları tespit edildiği belirtildi.