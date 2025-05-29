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Yasadışı bahis 8.3 milyarlık hesap hareketi

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#Ali Yerlikaya#Yasadışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık
Yasadışı bahis 8.3 milyarlık hesap hareketi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme” suçlarına yönelik 9 ilde yapılan operasyonlarda banka hesaplarında 8.3 milyar liralık hesap hareketi bulunan 144 şüphelinin yakalandığını, 89’unun tutuklandığını açıkladı.

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Yerlikaya, şu paylaşımı yaptı:

“Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek kişileri dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internette yasadışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek, banka hesaplarını kendi hesaplarına aktarmak suçları saptandı.”  

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#Ali Yerlikaya#Yasadışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık

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