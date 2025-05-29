Yasadışı bahis 8.3 milyarlık hesap hareketi

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Yerlikaya, şu paylaşımı yaptı:

“Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, yasadışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek kişileri dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internette yasadışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek, banka hesaplarını kendi hesaplarına aktarmak suçları saptandı.”