Yaşadıklarını canlı yayında anlattı, gözyaşları sel oldu: Hiçbir şeyim kalmadı

Manavgat'taki yangında evi küle dönen Süleyman Özcan yaşadıklarını anlattı. Özcan, " Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi. Yangın olduğunda buradaydım, malları attım geldim ev tutuşmuştu. Hayvanları arabamla uzaklaştırdım. Ahır komple yıkıldı. 114 tane hayvanım vardı. Oğlak, koyun, kuzu, keçi... Hepsini kurtardım" dedi.

Özcan, evde sadece yengesinin olduğunu ve onu da kurtardığını ifade ederken "Sonra tekrar döndüğümde ev tutuşmuştu" dedi.

"PARAM DA YANDI GİTTİ"

Özcan, "Komşularım falan kimse kalmadı, tüm evler yandı. Bir yer bakacağız. Param da yandı gitti" ifadelerini kullandı.

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