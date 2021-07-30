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GeriGündem Yaşadıklarını canlı yayında anlattı, gözyaşları sel oldu: Hiçbir şeyim kalmadı
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Haber Giriş: 30.07.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Yaşadıklarını canlı yayında anlattı, gözyaşları sel oldu: Hiçbir şeyim kalmadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki büyük yangında evi küle dönen Süleyman Özcan gözyaşlarına boğuldu. Yaşadıklarını CNN TÜRK ekibinden Ceylan Sever'e anlatan Özcan, "Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi" dedi.

Manavgat'taki yangında evi küle dönen Süleyman Özcan yaşadıklarını anlattı. Özcan, " Hiçbir şeyim kalmadı... O kadar çuvalım, 150 ton buğdayım, mallarım, 200 balya yonca eridi. Yangın olduğunda buradaydım, malları attım geldim ev tutuşmuştu. Hayvanları arabamla uzaklaştırdım. Ahır komple yıkıldı. 114 tane hayvanım vardı. Oğlak, koyun, kuzu, keçi... Hepsini kurtardım" dedi.

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Özcan, evde sadece yengesinin olduğunu ve onu da kurtardığını ifade ederken "Sonra tekrar döndüğümde ev tutuşmuştu" dedi.

Yaşadıklarını canlı yayında anlattı, gözyaşları sel oldu: Hiçbir şeyim kalmadı

"PARAM DA YANDI GİTTİ"

Özcan, "Komşularım falan kimse kalmadı, tüm evler yandı. Bir yer bakacağız. Param da yandı gitti" ifadelerini kullandı.

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