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Alper KORKMAZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Yaşadıkları şoku anlattılar: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum

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Özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj(deniz salyası) İstanbul'da Kurbağalıdere ile Fenerbahçe Sahili ve Moda Sahili'ni de kapladı. Vatandaşlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini söylerken, kayıkhane işleten Atakan Eren de, 'Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor.' dedi.

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  • Kadıköyde müsilaj şoku: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
  • Kadıköyde müsilaj şoku: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
  • Kadıköyde müsilaj şoku: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
  • Kadıköyde müsilaj şoku: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum
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İstanbul'da yoğun görülen, deniz salyası olarak da adlandırılan müsilajin görüldüğü noktalardan olan Kadıköy Fenerbahçe, Moda Sahilleri ile Kurbağlıdere'de İBB ekipleri temizlik çalışması yaptı. Deniz yüzeyinde yoğun olarak bulunan deniz salyasını ekipler filelerle toplandı. Toplanan deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu Fenerbahçe Sahili'nde vatandaşlar böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini dile getirdi. Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi. "Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde" diye konuştu.

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"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"

Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş. 20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor. Denizin dibinde demir var, bulamıyor. Bulmaya çalışıyor, kazıyor. Siyah bir şey çıkıyor.

Yaşadıkları şoku anlattılar: Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum

Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt kanseri olacak" dedi.

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