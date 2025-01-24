Yaşadıkları kitaplaştı! '12 Eylül Döneminde Ermeniler'

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Gazeteci Serdar Korucu, Türkiye'deki Ermenilerin 1970'lerin başından 1990'ların ikinci yarısına kadar olan dönemdeki sosyal hayatlarını, kolektif tecrübelerini dönemin basınından topladığı verilerin yanı sıra Türkiye Ermeni toplumundan o günleri yaşayan 22 kişiyle yaptığı röportajlar ışığında inceliyor.

Aras Yayıncılık'tan çıkan "12 Eylül Döneminde Ermeniler" kitabı, Türkiye'nin tarihindeki kara lekelerden 12 Eylül Darbesi'nin ülkedeki Ermeni toplumuna etkisini, darbe yönetiminin uyguladığı baskıyı gözler önüne seriyor.

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"Ben bir Ermeni olarak, hayatımda hiçbir suç işlemedim ben bu ülkede. Hiçbir terör örgütü ile bir işim olmadı. Hiç adam öldürmedim, adam da dövmedim, dayak da yemedim. Hiçbir şeye girmedim. Beni aldılar, 12 Eylül'de götürdüler" diyen Hrant Dink'in de aralarında olduğu Ermeni toplumu içinden yapılan gözaltı dalgalarını özel röportajlar ve ilk kez yayımlanan belgeler eşliğinde aktaran kitap, 12 Eylül döneminde çok sayıda Ermeni'nin de polis ve mahkeme süreçlerinden geçtiğini, hatta işkence gördüğünü ortaya koyuyor.

Kitabın birinci bölümünde Korucu, bazı önemli olaylar ve figürlerden yola çıkarak dönemin bir fotoğrafını çekiyor. İkinci bölümdeyse bu 22 kişinin, başlarına gelen çoğu zaman gergin, üzücü ama kimi zaman da trajikomik olayları anlattıkları tanıklıklardan oluşuyor.