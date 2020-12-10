Yaşadıkları dehşetten kurtulan köpekleri sahiplenmek için koştular: 3298 başvuru

Keçiören Belediyesi, hayvanları sahiplendirmek için çalışma başlattı. Belediyenin internet sitesi üzerinde oluşturulan ‘sahiplenmek istiyorum’ platformuna çok sayıda hayvansever başvuruda bulundu. 5 günde, başvuru formunda istenen koşulları sağlayan 3 bin 298 kişi, hayvanları sahiplenmek için başvurdu. Rekor başvuru üzerine, başvuru alımı sonlandırıldı.

‘BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “77 köpek ve 6 kedimiz için 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır. Hayvanseverlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.