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Haluk KARAASLAN / DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yaşadıkları dehşetten kurtulan köpekleri sahiplenmek için koştular: 3298 başvuru

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Yaşadıkları dehşetten kurtulan köpekleri sahiplenmek için koştular: 3298 başvuru
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Ankara’da geçen hafta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.’nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.’nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konulmuştu.

Keçiören Belediyesi, hayvanları sahiplendirmek için çalışma başlattı. Belediyenin internet sitesi üzerinde oluşturulan ‘sahiplenmek istiyorum’ platformuna çok sayıda hayvansever başvuruda bulundu. 5 günde, başvuru formunda istenen koşulları sağlayan 3 bin 298 kişi, hayvanları sahiplenmek için başvurdu. Rekor başvuru üzerine, başvuru alımı sonlandırıldı.

‘BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “77 köpek ve 6 kedimiz için 3 bin 298 kişi başvuru yapmıştır. Hayvanseverlerimizin bu güzellikleri sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturma seferberliği bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

Yaşadıkları dehşetten kurtulan köpekleri sahiplenmek için koştular: 3298 başvuru

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