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Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

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#Hatay#Yusuf Ökten#Depremzedeler
Yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Hatay’da yaşayan anestezi teknikeri Yusuf Ökten, 6 Şubat tarihli depremden sağ kurtuldu. Ökten ailesinden de kimse hayatını kaybetmedi. Buna rağmen, Yusuf Ökten resmi kayıtlara depremin yaşandığı gün ‘ölü’ olarak geçti. Ökten, şimdi depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.

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Anestezi teknikeri Yusuf Ökten, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşıyordu. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde Ökten ailesiyle birlikte sağ kurtuldu. Yaşadıkları evlerinde çizik bile yoktu. Depremde Samandağ’da Ökten soyadlı kimse de hayatını kaybetmedi. Yusuf Ökten, depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra Muğla’nın Ortaca ilçesindeki nişanlısının yanına gitti.

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‘BEYEFENDİ SİZ ÖLÜSÜNÜZ’

Ortaca’daki bir eczaneden ilaç almak için TC kimlik numarası sisteme girildiğinde kayıtlarda ‘ölü olarak’ görüldüğü söylendi. Sistemde Ökten’in ölüm tarihi ise 6 Şubat olarak görünüyordu. Eczaneden çıkan Ökten’e, nüfus müdürlüğüne yaptığı başvuruda da, ‘kayıtlarda ölü olarak göründüğü’ bilgisi verildi. Bunun üzerine, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ölü olmadığına ilişkin ifade verdi. Savcılık da Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak söz konusu hatanın düzeltilmesini istedi. Yusuf Ökten, resmi kayıtlarda ölü olarak görünmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını iddia ederek şunları söyledi:

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“Eczaneden bir ilaç almak için içeri girdim. Kendi kimlik numaramı verdim. Eczanedeki görevli bana ‘Beyefendi siz ölüsünüz’ dedi. Ben şok oldum... Sonra Muğla Ortaca’daki Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Görevli memur da‘Öldürülmüşsünüz’ dedi. Vefat nedeni de deprem yazıyor. ‘E-Devlet’ime giremedim. Sigortam iptal edildi. Babamın e-Devlet’inden giriş yaptım. Çocukları bölümünde benim ölüm tarihim 06 Şubat 2023 görünüyor.

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‘HATA DÜZELTİLMEZSE EVLENEMEM’

Defin işlemi bile yapmışlar. Meğer bir aydır ölüymüşüm. E-Devlet’im kapalı, hesaplarım kapalı. Yaşadığımı ispatlamak için delil topluyorum şimdi. Nişanlıyım, yakında nikâh kıyacağım ancak bu hata düzeltilmezse nikâh işlemi de olmayacak. Bir fabrikada sigortalı çalışan olarak görünüyordum. Ama sigortam da iptal edilmiş durumda. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum.”

 

 

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#Hatay#Yusuf Ökten#Depremzedeler

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