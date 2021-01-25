Yaşadığı saldırı Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! 'Beni öldürmeye gelmişti'

Olay, 15 Ocak günü Barkırköy’de bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eşinin kız kardeşinin sosyal medya hesaplarını takip ederek Kocaeli’den İstanbul’a gelen Mesut Öztürkmen, alışveriş merkezinde kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Hanna Butym’i takip ederek saldırdı. Elinde bulunan falçata ile Hanna Butym’in yüzünü kesen Öztürkmen’i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Öztürkmen olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mesut Öztürkmen, Bakırköy Nöbetçi 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞ’

Olayın ardından yüzünün yarısının felç olduğunu ve korku dolu günler yaşadığını belirten Hanna Butym, “Ben Mesut Öztürkmen ile 2,5 yıl evli kaldım. İyi bir yaşamım yoktu onunla beraberken. Çalışmıyordu, bana, çocuklara ve kendine bakmıyordu. Beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu ve başka kadınlarla konuşuyordu. Ben bu şekilde yaşamak istemedim ve boşanma davası açtıktan sonra Ukrayna’ya gittim. Adresimi bilmiyordu, nerede yaşadığımı bilmiyordu ama sürekli bana hem cep telefonundan hem de sosyal medya hesaplarından yazıyordu, tehdit ediyordu. Ben seni öldüreceğim, senin kız kardeşini ve ailendeki 4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Adresimi bilmiyordu ama beni hep bulmak için çalışıyordu. Ben seni bir gün bulup öldüreceğim diye yazıyordu bana” dedi.

‘AMACI YARALAMAK DEĞİL ÖLDÜRMEKTİ’

Olayın ardından Mesut Öztürkmen’in polise verdiği ifadesinde kendisini öldürmek için geldiğini söylediğini iddia eden Hanna Butym şöyle konuştu:

“Benim kız kardeşim eşiyle beraber İstanbul’a tatile gelince onların yanına geldim onunla görüşmek için. Bir alışveriş merkezine gidip vakit geçirdik ve oradayken beni buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama kız kardeşim 2 gün önce sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı, alışveriş merkezinin ışıklarını çekip atmıştı. İki gün sonra yine alışveriş merkezine gittik. Mesut Öztürkmen polise de 2 gün orada beklediğini söylemiş. Arkamdan geldi saçımdan tuttu ve yüzümü kesti. Boğazımı kesmeye çalışmış ama onu tutmuşlar o yüzden yapamamış. Beni öldürmeye çalışmış Mesut Öztürkmen polise öyle söylemiş.”

‘ESKİ YÜZÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM’

Yüzünün yarısının felç kaldığını ve birçok refleksi kullanamadığını söyleyen Hanna Butym, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda o cezaevinde ve ben korkuyorum. Erkenden dışarı çıkar diye korkuyorum. Çok ceza almasını ve cezaevinde uzun süre kalmasını istiyorum. Korkuyorum çünkü. Yüzümde şu anda yaralar var, şu an yüzümün yarısını hissetmiyorum. Kaşım çalışmıyor, gülme refleksi çalışmıyor ve bir doktorun bana yardım etmesini istiyorum, eski yüzüme kavuşmak istiyorum.”