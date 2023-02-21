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Yaşadığı deprem faciasını bu sözlerle anlattı: O gece cehennemi yaşadık

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#Deprem#Hatay#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 12:01

Kahramanmaraş merkezli depreme ailesiyle birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki evinde yakalanan Emine Demirdelen, asrın felaketini “O gece cehennemi yaşadık, çok yakınımızı kaybettik” sözleriyle anlattı. Depremin ardından imkansızlıklar nedeniyle evinde kalmaya devam ettikten sonra konteynere yerleştirilen Demirdelen ve ailesi, yetkililere teşekkür etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İki büyük depreme Nurdağı'ndaki evinde yakalanan Emine Demirdelen ve ailesi, çok sayıda yakınlarını kaybettikleri asrın felaketini kelimelere dökmekte güçlük çekti.

Yaşadığı deprem faciasını bu sözlerle anlattı: O gece cehennemi yaşadık

“ÇOK YAKINIMIZI KAYBETTİK, O GECE CEHENNEMİ YAŞADIK”

Yaşanan afetin ardından konteynere yerleştirilen ve afet gecesini anlatan Emine Demirdelen, “O gece cehennemi yaşadık. Öyle söyleyebilirim. Anne tarafımdan da babam tarafından da çok kayıplar verdik. Acılarımızı bir nebze de olsun unuttuk ama milletimizin ve devletimizin bize yapmış olduğu yardımlarla yüreğimizi ferahlattık. Ben bu zor zamanda destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sunanlara da teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz depremden sonra da evimizde kalıyorduk. Artçı sarsıntılar olunca evden çıkıyorduk ama çocuklar çok etkileniyordu. Şu an konteynere yerleştik. O yüzden bize bu imkanları sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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#Deprem#Hatay#Gaziantep

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