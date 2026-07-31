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Yasadan sonra trafikte magandalık yarıya indi

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#Trafik Magandaları#Yasa#Trafik Güvenliği
Yasadan sonra trafikte magandalık yarıya indi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

TRAFİKTE seyir halindeyken yaşanan tartışmaların şiddete dönüşmesini engellemek ve sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen yasal düzenlemeler sahadaki etkisini gösterdi.

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Emniyet bölgesinde 2025 ve 2026 yılları verilerine bakıldığında, trafikte araçtan inerek şiddete başvuran ve vatandaşları huzursuz eden magandalık olayları yarı yarıya azaldı.

2025’TE 4 BİN 806 OLAY

Türkiye genelinde 27 Şubat – 28 Temmuz 2025 tarihleri arasında, polis sorumluluk bölgesinde trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi 4 bin 806 olay meydana geldi. Maganda diye tabir edilen sürücülerin araçlarından inerek trafikte başkalarına saldırmaları büyük tepkilere yol açıyordu. 27 Şubat 2026 yılında Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, “Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etme ve Araçtan İnme” eylemleri ağır yaptırımlara bağlandı. Yapılan yasal değişiklerin ardından trafikteki olaylar yarı yarıya indi.

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2026’DA 2 BİN 328 OLAY

27 Şubat – 28 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir önceki yıla oranla suç oranları azaldı. Söz konusu tarihler arasında polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 328, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm birimlere talimat vererek, trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ile denetimleri artırılmasını istedi.

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#Trafik Magandaları#Yasa#Trafik Güvenliği

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