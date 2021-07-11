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Haber Giriş: 11.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yasa sevinci

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Yasa sevinci

Hayvanları Koruma Yasası değişikliği Meclis’te kabul edilirken buna en çok sevinen isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Bakan Koca’nın Akbaş cinsi ‘Paşa’ isimli köpeğiyle birlikte verdiği mutluluk pozuna gülümseten yanıtlar geldi.

MESAFESİZ TEK FOTOĞRAFINIZ

Bakan Koca sosyal medya hesabından köpeği ‘Paşa’ya sarılarak verdiği bir pozu paylaşarak, “Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis’ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım” paylaşımı yaptı. Koca’nın Twitter paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Bir kullanıcı da “Bakanımızın sosyal mesafeyi ihlal ettiği tek fotoğraf. Isırın bakanım, maşallah çok tatlı, bembeyaz çocuk” yorumunda bulundu.

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