Yasa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Yasa günlük hayatımızda oldukça fazla duymakta olduğumuz bir kelimedir. Yasa kelimesinin bir tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, günlük yaşamımızda çok fazla duymakta olduğumuz yasa eş anlamlısı kelimeleri nedir? Yasa kelimesinin sizlerde günlük hayatınızda bir hayli fazla duyuyor olabilirsiniz. Peki, Yasa kelimesinin anlamını biliyor muydunuz? Sizler için yasa kelimesinin eş anlamlılarını düzenledik.
Yasa kelimesi eş anlamlısı olarak kullanılan bir adet kelime bulunur. Bu kelimenin ne olduğunu detayları ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Yasa kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "Kanun" kelimesidir. Kanun kelimesi aynı zamanda yasa da demektir. Dolayısıyla kanun kelimesini yasa eş anlamlısı olarak kullanmamızda bir sorun olmayacaktır. Bu kapsamda kanun kelimesinin yasa ile aynı cümlede kullanmamız bu cümlede anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olmayacaktır.
Kanun Kelimesi Karşılaştırılması
Kanun kelimesinin de günlük hayatımız boyunca çok fazla duyuyor olmamız söz konusu olabilmektedir. Kanun kelimesi, yasa kelimesi ile eş değer bir nitelik ortaya koymaktadır. Buna göre kanun kelimesinin yasa kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullanımı herhangi bir hata unsuru oluşturmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız vakit kanun kelimesinin aynı zamanda yasa ile eş değer olduğunu kolaylıkla görebiliriz.
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