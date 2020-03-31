Yasa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yasa kelimesi eş anlamlısı olarak kullanılan bir adet kelime bulunur. Bu kelimenin ne olduğunu detayları ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

TDK'ya Göre Yasa Eş Anlamlısı

Yasa kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "Kanun" kelimesidir. Kanun kelimesi aynı zamanda yasa da demektir. Dolayısıyla kanun kelimesini yasa eş anlamlısı olarak kullanmamızda bir sorun olmayacaktır. Bu kapsamda kanun kelimesinin yasa ile aynı cümlede kullanmamız bu cümlede anlam bütünlüğünün bozulmasına neden olmayacaktır.

Kanun Kelimesi Karşılaştırılması

Kanun kelimesinin de günlük hayatımız boyunca çok fazla duyuyor olmamız söz konusu olabilmektedir. Kanun kelimesi, yasa kelimesi ile eş değer bir nitelik ortaya koymaktadır. Buna göre kanun kelimesinin yasa kelimesi ile aynı cümle içerisinde kullanımı herhangi bir hata unsuru oluşturmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız vakit kanun kelimesinin aynı zamanda yasa ile eş değer olduğunu kolaylıkla görebiliriz.