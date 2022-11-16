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Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen DEAŞ'lı terörist Nazilli'de yakalandı

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#Nazilli#DEAŞ#Gözaltı
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen DEAŞlı terörist Nazillide yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 10:12

Suriye’de DEAŞ terör üyesi olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından Aydın’ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Suriye’de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen H.E. isimli şahıs Nazilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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#Nazilli#DEAŞ#Gözaltı

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