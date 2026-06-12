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Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

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#Adıyaman#Çekirge#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:53

Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

135 ÇEKİRGE TOPLAMIŞLAR

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında, 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce yakalandı.

Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

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2 MİLYON CEZA KESİLDİ

Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." denildi.

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#Adıyaman#Çekirge#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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