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Yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan göçmen taş ocağına düştü

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#Edirne#Kaçak Göçmen#Taş Ocağı
Yasa dışı yollarla Bulgaristana geçmeye çalışan göçmen taş ocağına düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 18:01

Yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan iki kaçak göçmenden biri, taş ocağı mevkisinde dengesini kaybedip düştü. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan kaçak göçmen, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Edirne'nin Bulgaristan'a sınırı olan Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmenden 1'i, taş ocakları mevkisinde dengesini kaybedip, çalışma sahasına düştü. Şantiye çalışanlarının yaralıyı fark etmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmen, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı göçmen, dengesini kaybedip düştüğünü ve yanındaki arkadaşının da kaçtığını söyledi. Ambulansla hastaneye götürülen kaçak göçmen, tedaviye alındı. Diğer kaçak göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Edirne#Kaçak Göçmen#Taş Ocağı

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