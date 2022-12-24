Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya giderken donarak hayatını kaybetti! Ailesi acı haberle yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Sırbistan#Donma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 12:08

Gaziantep’te, erkek kuaförü olarak çalışan Hasan Hüseyin Karadağ (28) yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışırken Sırbistan'da ormanda donarak hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep’e getirilen Karadağ’ın ailesi, insan kaçakçılarının oğullarını ormanda yalnız bıraktığını söyleyerek, sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Haberin Devamı

Hasan Hüseyin Karadağ, iddiaya göre nişanlısından ayrılınca Avrupa’ya gitmek istedi. Karadağ, tanıştığı bir insan kaçakçısıyla ücret karşılığında anlaşarak 20 Kasım günü yasa dışı yollarla Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti. 23 Kasım günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Avrupa sınırındaki bir ormanda donarak ölmüş halde bulundu.

Kimlik tespitinin ardından Sırbistan’daki Türk konsolosluğu Hasan Hüseyin Karadağ’ın ailesini aradı. Karadağ’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı’na getirildi.

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya giderken donarak hayatını kaybetti Ailesi acı haberle yıkıldı

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Haberin Devamı

Hasan Hüseyin Karadağ’ın annesi Ayşe Karadağ, oğlundan uzun süre haber alamadığını ve insan kaçakçılarının kendilerini oyaladığını söyledi.

Karadağ, organizatörlerin oğlunu ölüme terk ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, “Oğlumu ölüme terk ettiler ben bunlardan şikayetçiyim, hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar, kampta olduğunu söylediler. Ne zaman arasak bizleri oyaladılar. Oğlum orada donarak ölmüş en ağır cezayı çeksinler” dedi.

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya giderken donarak hayatını kaybetti Ailesi acı haberle yıkıldı

"CANIMIZDAN CAN GİTTİ VE SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİZ"

Hasan Karadağ’ın babası Fadıl Karadağ ise gözyaşları içerisinde oğlunun nişanlılık sürecinin ardından bazı sorunlar yaşadığını ve Almanya’ya gitmek için organizatörlerle görüştüğünü belirterek, "Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve iyi olduğunu söyledi. Sabah erken yola çıkacaklarını ve telefonunu kapatacağını söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize 'yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar' dedi. Ne zaman sorsak çeşitli bahanelerle bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı ve oğlumun soğuktan donarak ölü olarak bulunduğunu söyledi. Canımızdan can gitti ve sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, başka anne ve babaların canları yanmasın' diye konuştu.

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya giderken donarak hayatını kaybetti Ailesi acı haberle yıkıldı

Haberin Devamı

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hasan Hüseyin Karadağ’ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya giderken donarak hayatını kaybetti Ailesi acı haberle yıkıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Sırbistan#Donma

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık