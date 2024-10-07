Yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalışan genç 46 gündür kayıp

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Nusaybin ilçesinde yaşayan Serdar Akalın, Almanya’ya kaçak yolla gitmek için Hırvatistan’a gitti. Akalın, 2 gün sonra mesajlaşma uygulaması üzerinden Hırvatistan sınırına yakın bir bölgeden konumunu gönderdi. O günden sonra da ailesi, Serdar Akalın’dan bir daha haber alamadı. Aile, Almanya’ya giden arkadaşlarından birine ulaştı. Arkadaşı, ailesine Serdar’ın yürüyemeyecek kadar yorulduğunu ve Hırvatistan’da kaldığını, kendilerinin de aralarında olduğunu grubun yola devam ettiğini söyledi.

‘AİLE OLARAK PERİŞANIZ’

Akalın’ın babası Fikret Akalın, Bosna-Hersek’e gidip bir hafta süreyle oğlunu aradığını, ancak Türk ve Bosna-Hersek konsolosluklarında herhangi bir kayıp kaydının olmadığını söyledi. Akalın, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım beklediğini belirterek, “Oğlum yurt dışına çıkmak istedi. Her ne kadar gitme dediysem de beni dinlemeden gitti. 46 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Attığı en son konum Hırvatistan sınırıydı. Herhalde yürüyememiş ve nefesi kesilmiş. ‘Ben yapamam, yürüyemem’ demiş. Almanya’ya varanlardan biri ‘Oğlun burada kalmış, rehberler bırakmak zorunda kaldı’ dedi. Aile olarak 46 gündür perişan haldeyiz. Dağıldık. Ben Bosna-Hersek, Zagreb konsolosluğunu bana yardım etmeleri için aradım. Bir şey çıkmayınca da kendim gittim ve 7-8 gün kaldım. 2 kere Türk konsolosluğuna bana yardımcı olmaları için gittim. Burada da bu isimle herhangi bir kayıp isme rastlanmadı. Hırvatistan’ı da aradılar ve orada da herhangi bir isme rastlanmadı. O günden beri arayış içerisindeyiz. Sosyal medyada paylaştık. Bildiğimiz her yere başvurduk. Aile olarak çok perişanız ve devletimizden yardım istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı’nın bize yardım etmesini istiyoruz. Çocuğumuzun sağ salim bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan herkesten ricamız gören varsa konsolosları arasın” dedi.

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