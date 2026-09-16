MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: 5 gözaltı

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MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.
Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında ‘NVİ’ ibaresinin sistematik olarak kullanıldığı belirlendi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu ancak teknik incelemelerde söz konusu verilerin doğrudan NVİ sistemlerinden temin edilmediğinin tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın ‘Clock&Wise’ adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de belirlendi.