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MİT'ten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Veri Sorgulama#Gözaltı Operasyonu#MİT Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:45

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmasıyla, sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım’a operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı.

MİTten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: 5 gözaltı
SİSTEM KAYITLARINDA ‘NVİ’ İBARESİ

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Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında ‘NVİ’ ibaresinin sistematik olarak kullanıldığı belirlendi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu ancak teknik incelemelerde söz konusu verilerin doğrudan NVİ sistemlerinden temin edilmediğinin tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın ‘Clock&Wise’ adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği de belirlendi.

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MİTten yasa dışı veri sorgulama operasyonu: 5 gözaltı

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği kaydedildi.

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#Yasa Dışı Veri Sorgulama#Gözaltı Operasyonu#MİT Operasyonu

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