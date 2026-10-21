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Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon: Gözaltı sayısı 44'e çıktı

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#Yasa Dışı Ticaret#Gözaltı Operasyonu#Üreme Hücreleri
Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon: Gözaltı sayısı 44e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 12:22

İstanbul merkezli 14 ilde başlatılan yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında yeni yakalamalar yapıldı. Emniyetteki işlemleri süren 39 şüphelinin ardından 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 44'e ulaştı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, devam eden çalışmalarda 5 zanlı daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 44 oldu.

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon: Gözaltı sayısı 44e çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirlemişti.

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Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon: Gözaltı sayısı 44e çıktı

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini saptayan ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirlemişti.

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon: Gözaltı sayısı 44e çıktı

Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirlemişti.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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#Yasa Dışı Ticaret#Gözaltı Operasyonu#Üreme Hücreleri

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