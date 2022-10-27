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Yaşa dışı tütün operasyonunda 309 gözaltı

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#Tütün Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Makaron
Yaşa dışı tütün operasyonunda 309 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 18:08

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışına yönelik gerçekleştirilen 'Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik eş zamanlı 'Nefes-2 Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 309 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 185 milyon 171 bin 700 boş makaron, 7 milyon 971 bin 173 doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 bin 753 kilogram kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 kaçak puro/sigarillo, 5 bin 71 kaçak elektronik sigara ve likiti, 9 bin 524 bandrol, 6 milyon 237 bin 904 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Ayrıca 107 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 yasa dışı imalathane deşifre edildi. 

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#Tütün Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Makaron

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