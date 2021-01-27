Yasa dışı kaçış hazırlığındalardı! Lüks araçta yakalandılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenlerin yasadışı yollardan İstanbul- Tekirdağ güzergahı üzerinden yurt dışına götürüldüğünü belirledi. Bu kapsamda C.A.’nın kullandığı 34 AJA 844 plakalı lüks minibüsle Yunanistan sınırına göçmen taşıdığını tespit eden polis, aracı takibe aldı. Beyazköy mevkisinde durdurulan minibüste yapılan aramada 3’ü 18 yaşından küçük 9 Suriyeli göçmen yakalandı. Sürücü C.A. gözaltına alındı.



Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, gözaltındaki sürücü C.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.