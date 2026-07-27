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Yasa dışı bahiste siber takip bilançosu: 47 bin siteye kilit 3 binden fazla tutuklama

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#Yasa Dışı Bahis#İçişleri Bakanlığı#Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis
Yasa dışı bahiste siber takip bilançosu: 47 bin siteye kilit 3 binden fazla tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:33

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen 7 gün 24 saatlik siber takip çalışmaları, yasa dışı bahis şebekelerine büyük darbe vurdu. Yıl başından bu yana düzenlenen 680 operasyonda gözaltına alınan 5 bin 629 şüpheliden 3 bin 231'i tutuklanırken, erişime kapatılan bahis sitesi sayısı 47 bin 493'e ulaştı.

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Bakanlık kaynaklarından derlenen bilgiye göre, internet ve sosyal medya platformlarındaki çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının siber suçlarla mücadele birimlerince 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen "siber devriye" çalışmalarıyla takip ediliyor.

Siber ekipler, teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor.

Yasa dışı bahiste siber takip bilançosu: 47 bin siteye kilit 3 binden fazla tutuklama

680 OPERASYONDA 3 BİN 231 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca çevrim içi yasa dışı bahis suçuna yönelik yıl başından bu yana 680 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 bin 231'i tutuklanırken, 1515'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Söz konusu dönemde erişimi engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı da 47 bin 493 oldu.

Soruşturmalar kapsamında yasa dışı bahis oynatan veya oynanmasına imkan sağlayanların yanı sıra sitelerin altyapısını yöneten, reklamını yapan, para nakline aracılık eden ve suç gelirlerinin aktarılmasında rol aldığı değerlendirilen kişiler de takibe alınıyor.

Yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için kullandığı banka, elektronik para ve kripto varlık hesapları da siber ekiplerin teknik çalışmaları ile mali incelemeler kapsamında araştırılıyor.

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#Yasa Dışı Bahis#İçişleri Bakanlığı#Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis

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