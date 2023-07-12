Yasa dışı bahiste kritik 'baron' operasyonu... Kaçtı, vatandaşlıktan çıktı, yine de kurtulamadı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sanal bahis suçundan elde edilen gelirin oyunculardan toplanıp yurt dışına çıkarılması noktasında 'finans grubu' şeklinde yapılar kurulduğu, bu yapılanma içerisinde online ödeme hizmeti sunan bazı legal şirketlerin de altyapılarını örtülü şekilde kullandırarak suça iştirak ettikleri tespit edildi.

Bu çerçevede sanal bahis sitesi işleten ve İlker Z.grubu olarak anılan yapıyla iltisaklı 17 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması, ev, iş yeri ve araçlarında arama ile el koyma yapılmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4'ünün yurt dışında olduğu, firari 7 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında aktardı:

"Yasa dışı bahis çeteleri Türkiye genelinde yaklaşık 50 milyar dolarlık büyük vurgun yapıyorlar. Bu paranın da büyük bir bölümü değişik kanallarla yurt dışı ülkelerine gidiyor. Güncel operasyona gelecek olursak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ilginç bir operasyon yaptı. Dubai'den İstanbul'a uçakla gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda bu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden külçe külçe altınlar ve dövizler ele geçirildi. 7 milyon liralık bir parayı Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı. Yasa dışı bahiste genelde bunun tam tersi olur paralar Türkiye'den çıkar. Türkiye'ye gelmez aslında ama...

Mali şube ekipleri suçtan elde edildiğini düşündüğü bu paraların izini sürdü aslında. Yapılan çalışmalarda da yasa dışı bahis baronu, bahis çetelerinin de bir baronu oluşmuş, İlker Z. Türkiye'de bahis çetesi yönetmiş, çeteleri yurt dışına taşımış, paraları yurt dışına taşımış. Bununla da kalmamış kendisi de Türk vatandaşlığından çıkmış Bulgaristan ve Romanya vatandaşlığına geçmiş ama hala Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütüyor.

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Resimde görünen diğer kişi de onun çok güvendiği, hani 7 milyon lirayla Dubai'den gelmişti, onlardan biri. O da o paralarla Türkiye'ye gelip yasa dışı bahise yatırım yapmak için yurt dışından para gönderdikleri de tespit edilmiş. Daha kripto parayla analog sistemlerle kiralık hesaplarla yasa dışı bahis çetesi yönetiyorlar ya, bunlar daha hızlı para ödeme sistemleriyle, daha teknolojik imkanlarla bu para alışverişi yapılsın diye yatırım yapmak üzere Dubai'den Türkiye'ye para gönderdiği tespit ediliyor. Dolayısıyla o havalimanında yakalanan 7 milyon lira paranın da baron tarafından görevlendirilen 4 kişi tarafından gönderildiği ve sistemi finanse etmeye çalıştığı tespit ediliyor.

İlker Z., yasa dışı bahsin baronu, Türkiye'de bir faaliyet yürütüyor. Yasa dışı bahis çetesini yönetiyor. İşsiz güçsüz gençleri buluyor, onların hesaplarını kiralıyor. Daha sonra da kendi yazılım sistemleriyle yasa dışı bahis oynatıyor. Mahallelerde, merdiven altlarında bu yasa dışı bahisi gençlere oynatıyor. Onlardan topladıkları paraları hesaplarını kiraladıkları gençlere yatırıyorlar.

Daha sonra sistem şöyle çalışıyor: O ATM'lerin önlerinde ATM'ci dedikleri bekliyor ve paralar yatar yatmaz çekiyor. ATM'cilerin çektiği paraları kasa adlandırılan kişiler o ATM'cilerden paraları alıyor, bir yerde muhafaza ediyor. daha sonra kripto paraya çeviriyorlar. Paralarla Las Vegas'ta, dünyanın birçok ülkesinde eğlence merkezlerinde ve kumarhanelerinde vatandaşın parasını harcıyorlar.

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Bu büyük operasyonun, çetenin çökertilmesini sağlayan fotoğraf aslında bu. Dubai'den gelen 4 kişinin soruşturmasında, yapılan dijital taramasında İlker Z.'nin baronluğunu yaptığı Yasa dışı bahis çetesinin diğer elamanları tespit ediliyor. 4 ilde 17 kişi tespit ediliyor. Bunlardan bir kısmının yurt dışında oluğu tespit ediliyor. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı."