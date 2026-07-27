Yasa dışı bahiste 231 milyon liralık para hareketi saptandı: 22 ilde jandarma operasyonu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği tespit edilen 31 şüpheli hakkında finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatıldı. Şüphelilere ait elektronik para ve ödeme hesaplarının, yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. Hesaplarda toplam 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilerek takipli siber suç soruşturması başlatıldı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.