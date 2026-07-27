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Yasa dışı bahiste 231 milyon liralık para hareketi saptandı: 22 ilde jandarma operasyonu

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#Yasa Dışı Bahis#Jandarma Operasyonu#Ankara Soruşturma
Yasa dışı bahiste 231 milyon liralık para hareketi saptandı: 22 ilde jandarma operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 17:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, ödemelere aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin hesaplarında toplam 231,3 milyon liralık para trafiği belirlendi. MASAK ve Ankara İl Jandarma ekiplerinin siber takibi sonucu 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği tespit edilen 31 şüpheli hakkında finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatıldı. Şüphelilere ait elektronik para ve ödeme hesaplarının, yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı belirlendi.

Yasa dışı bahiste 231 milyon liralık para hareketi saptandı: 22 ilde jandarma operasyonu

Şüphelilere ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi. Hesaplarda toplam 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilerek takipli siber suç soruşturması başlatıldı.

Yasa dışı bahiste 231 milyon liralık para hareketi saptandı: 22 ilde jandarma operasyonu

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Soruşturma kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Jandarma Operasyonu#Ankara Soruşturma

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