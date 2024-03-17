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Yasa dışı bahise geçit yok! Übeyit Bartin yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Übeyit Bartin
Yasa dışı bahise geçit yok Übeyit Bartin yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 14:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yönelik anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan,
Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, Bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

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54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Übeyit Bartin

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