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Yasa dışı bahise geçit yok! 19 ilde Sibergöz operasyonu... Bakan yerlikaya: 38 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Polis
Yasa dışı bahise geçit yok 19 ilde Sibergöz operasyonu... Bakan yerlikaya: 38 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 kişinin yakalandığını duyurdu

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde “SİBERGÖZ-45” operasyonları düzenlendi.

KAYSERİ:
KKayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda;

Alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

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ANTALYA:
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformu üzerinden "Yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere 5 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahise geçit yok 19 ilde Sibergöz operasyonu... Bakan yerlikaya: 38 şüpheli yakalandı

MARDİN:
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;

Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "Yasa Dışı Bahis" oynanmasına aracılık eden ve vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

SAKARYA ve SAMSUN:
Sakarya ve Samsun İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda;

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

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Ayrıca; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda;

CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; Çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalara, Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Polis

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