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Yasa dışı bahise geçit yok! 15 ilde Sibergöz operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 54 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Sibergöz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 14:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-43” operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

15 ilde “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-43” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.

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Yasa dışı bahise geçit yok 15 ilde Sibergöz operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 54 şüpheli yakalandı

MUĞLA:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Muğla merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya uygulamaları üzerinden "Kiralık Bungalov" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen "Şimşek Çetesi" üyesi 32 şüpheli yakalandı.

MANİSA VE ANTALYA:

Manisa ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; “Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Manisa ve Antalya merkezli İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda; Yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 314 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet tabanca mühimmatı, Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Yasa Dışı Bahis#Sibergöz

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