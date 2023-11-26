Yasa dışı bahise bir darbe daha! Bakan Yerlikaya duyurdu: 25 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 25 şüpheli yakalandı.

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Bu şüpheli şahısların,

Vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları,

Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları,

Dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları

Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri,

Elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Operasyonda Tabancalara, 338.000 TL ve 22.400 $ nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle🇹🇷

Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.