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Yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Sanal Kumar Operasyonu#Manisa Merkezli Soruşturma
Yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 19:29

Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

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​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında para nakline aracılık eden, suçta kullanılan banka hesaplarını toplayan ve panel yönetimi yapan bir kişiyi takibe aldı.

​Detaylı incelemelerde, organizasyonda yer alan şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

​Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheli, 29 Eylül'de Manisa, İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Yasa Dışı Bahis#Sanal Kumar Operasyonu#Manisa Merkezli Soruşturma

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