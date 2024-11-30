Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: 6 tutuklama

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ile ilgili çalışmalar yapıldı. Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin’de dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi