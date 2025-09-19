×
Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 11:03

Derkan Başer’in liderliğinde yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi; 4 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın araştırma raporu, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği’nin raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda şüpheli Derkan Başer’in liderliğinde kurulan suç örgütünün, 'yasa dışı bahis' yoluyla elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyerek 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu işledikleri belirlendi.

Bu kapsamda 19 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda; Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

