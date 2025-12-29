×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Futbolda Bahis Soruşturması#Sağlık Kontrolü#Spor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 10:13

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, polisteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

İFADELERİ ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cuma günü yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

Haberin Devamı

Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözden KaçmasınFutbolda bahis soruşturması: 14ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı'Futbolda bahis' soruşturması: 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbolda Bahis Soruşturması#Sağlık Kontrolü#Spor

BAKMADAN GEÇME!