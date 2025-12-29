Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

İFADELERİ ALINDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cuma günü yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

