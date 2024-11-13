×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil
Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 18:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahisin teşvik edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme ayrıca, tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesapları kapatıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 19 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç, 'Ev Hapsi' kararı ile serbest bırakılırken aralarında İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyon sırasında yurt dışında oldukları belirlenen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararıyla sosyal medya hesapları da kapatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca; Mehmetali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren ve teşvik videosunda birlikte yayın yapan Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararı verilen Doğukan Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarıda kapatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil

BAKMADAN GEÇME!