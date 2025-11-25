×
Yasa dışı bahis soruşturmasında 25 gözaltı! Lezzona Gıda ve Paybull'a el konuldu

Yasa dışı bahis soruşturmasında 25 gözaltı Lezzona Gıda ve Paybulla el konuldu
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 25 zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye ise İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 25 GÖZALTI

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

LEZZONA GIDA VE PAYBULL'A EL KONULDU

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.​​​​​​​

