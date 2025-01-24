Yasa dışı bahis soruşturması... Kerimcan Durmaz'a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir internet sitesinde "Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde dj olarak sahne aldığı iddia edildi" başlıklı haberin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan araştırma raporuna yer verilen iddianamede, şüpheli Durmaz'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan, yasa dışı bahis ile kumar niteliğinde olan siteler-uygulamaların reklam filminde oynadığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Toplumu, bir nevi dijital uyuşturucu niteliğine haiz yasa dışı bahis ve kumardan korumak adına gerekli yasal düzenlemeler ve bilgilendirici mahiyette çalışmalar yapılmasına karşın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın haline gelen dijital uyuşturucu ile mücadelede devletin tüm erk ve organları ile eş güdümlü olacak şekilde, toplumun da bütün fertleri ile bu mücadeleye destek vermesi neticesinde olumlu sonuç alınması ihtimali varken, sosyal medya da çok fazla takipçisi olan, herkes tarafından tanınan ve büyük kitleye hitap eden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın eyleminin bu gerekçelerle vahamet arz ettiği anlaşılmıştır."

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Durmaz'ın, belirtildiği şekilde yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği vurgulanan iddianamede, en üst hadden cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Durmaz'ın zincirleme şekilde "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.