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Yasa dışı bahis soruşturması: 32 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Diyarbakır#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 08:54

Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis ağına darbe indirildi. 6.2 milyar liralık para hacmi tespit edildi.

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Diyarbakır Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasına imkan sağladıkları, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanıp bu paraları kripto hesaplarına aktararak akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 40 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendiğinde 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 sim kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

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#Yasa Dışı Bahis#Diyarbakır#Gaziantep

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