MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasa dışı bahis sitelerine darbe! Engellendiler
GeriGündem Yasa dışı bahis sitelerine darbe! Engellendiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis sitelerine darbe! Engellendiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasa dışı bahis sitelerine darbe! Engellendiler
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında, kasım ve aralık aylarında yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi. Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 145 internet sitesine Türkiye'den erişim engellendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle