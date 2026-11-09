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Yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden 25 şüpheliye operasyon

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Siber Suçlar
Yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin eden 25 şüpheliye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 14:35

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek para transferine aracılık ettikleri belirlenen 25 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler tarafından yasa dışı bahis siteleri için banka hesabı temin edildiği ve bu hesaplar üzerinden paranın nakline aracılık edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, iletişim kayıtları ile mali verilerin incelenmesinde, üçüncü kişilere ait hesapların banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatlarıyla birlikte temin edildiği, bu hesaplarda toplanan paraların üst kasa hesaplarına aktarıldığı, aktarılan paranın bir kısmının kripto varlığa çevrildiğinin belirlendiği belirtildi.

Zanlıların, 2025-2026 döneminde toplam işlem hacminin 2,71 milyar lira olduğunun aktarıldığı açıklamada, tespit edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, zanlılara ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Siber Suçlar

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