Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile tekrar gündeme gelen sanal kumar çeteleri milyonlarca kişiyi özellikle de gençleri tuzağa düşürüyor. Bunu yaparken en fazla dijital alanı kullanıyor ama tek yolları orası değil.

Duvar yazılarıyla her yerde reklam yapıyorlar. Sanal kumar çeteleri, insanların yoğun kullandığı güzergahların duvarlarında reklamlarını yapıyor.

Özellikle de toplu ulaşım duraklarının olduğu noktaları seçiyorlar. Bu reklamların bazıları da çocuk parklarına çok yakın noktalarda yapılıyor.