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Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil#Kumar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 19:43

Ünlülerin de gözaltına alınmasına neden olan sanal kumar aslında sadece dijital dünyada etkin değil. Kumar çeteleri kafanızı nereye çevirseniz orada karşınıza çıkıyor. Kanal D Haber ekibi, o kumar çetelerinin adım başı çıkan yasa dışı reklamların izini sürdü...

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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile tekrar gündeme gelen sanal kumar çeteleri milyonlarca kişiyi özellikle de gençleri tuzağa düşürüyor. Bunu yaparken en fazla dijital alanı kullanıyor ama tek yolları orası değil.

Duvar yazılarıyla her yerde reklam yapıyorlar. Sanal kumar çeteleri, insanların yoğun kullandığı güzergahların duvarlarında reklamlarını yapıyor.

Özellikle de toplu ulaşım duraklarının olduğu noktaları seçiyorlar. Bu reklamların bazıları da çocuk parklarına çok yakın noktalarda yapılıyor. 

 

 

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#Serdar Ortaç#Mehmet Ali Erbil#Kumar

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