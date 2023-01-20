Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yasa dışı bahis şebekesinin 'kasa evlerine' baskın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Yasa dışı bahis şebekesinin kasa evlerine baskın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 11:40

Yasa dışı bahis şebekesinin 'kasa evi' olarak tabir edilen rezidans dairelerine düzenlenen operasyonda 4 milyon 167 bin 630 lira ile 104 bin 625 Euro ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı;

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da 4 ilçeye ait 200'ün üzerinde KGYS ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettikleri belirlenen örgüt elemanlarınca, elde edilen haksız kazançlar yüksek güvenlikli 'kasa evi' olarak tabir edilen rezidans evlerde saklandığı tespit edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için nakit paraları farklı alışveriş merkezlerinde başka araçlara aktardıkları belirlendi. Paraları dikkat çekmemek adına başka araca aktaran şüpheliler, daha sonrasında Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanı üzerinden havale ve 'pat pat' sistemi ile paraları aktardıkları anlaşıldı. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Köpeği kürekle öldürmüşlerdi... Konyadaki vahşette karar verildiKöpeği kürekle öldürmüşlerdi... Konya'daki vahşette karar verildiHaberi görüntüle

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK NAKİT

Yapılan çalışma kapsamında tespiti yapılan şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde 5 adres ve 3 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet doküman, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 238 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 167 bin 630 lira ile 104 bin 625 avro ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 6 milyon 300 bin lira yasadışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek nakit olarak kayıtlara geçti. 

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i işlemlerinin ardından savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut